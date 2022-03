Ciclismo, il calendario delle corse del mese di marzo: dove seguirle in tv e in streaming

La stagione del ciclismo in Italia entra nel vivo nel mese di marzo. Il primo appuntamento nel nostro Paese è il Trofeo Laigueglia che quest’anno raggiungerà la 69esima edizione.

Una corsa che è stata spostata in avanti di qualche settimana per ritrovare una maggiore centralità all’interno del calendario. Sarà nuovamente un prezioso antipasto, a cui seguiranno le Stade Bianche, sabato 5 marzo, la Parigi-Nizza (7-13 marzo) e la Tirreno-Adriatico (7-13 marzo), la Milano-Torino (16 marzo) e la prima classica della stagione, la Milano-Sanremo.

Nell'ultima settimana di marzo il calendario presenterà alcune interessanti corse a tappe e le prime gare sul pavè del belgio in vista dei grandi appuntamenti in terra fiamminga che sono in programma, come da tradizione, nel mese di aprile.

Qui trovate il calendario con le corse in programma nel mese di marzo con indicato i canali dove saranno trasmesse. La Rai trasmetterà in streaming su Raisport, mentre Eurosport utilizzerà i servizi Eurosport Player e Discovery +.

Ciclismo, marzo 2022: il calendario