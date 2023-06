Ciclismo, il calendario delle corse del mese di giugno: dove seguirle in tv e in streaming 

Corse prestigiose in calendario per preparare uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il Tour de France (sabato 1-domenica 23 luglio). Il mese di giugno per gli appassionati di ciclismo arriva dopo lo spettacolo del Giro d’Italia 2023 e si apre con un appuntamento classico, il Giro dell’Appennino.

Nella prima settimana si svolge una delle corse preferite dai corridori per preparare la Grande Boucle, il Giro del Delfinato (4-11 giugno). Al via ci sono alcuni dei corridori che puntano alla vittoria sui Campi Elisi, in primis il vincitore del Tour 2022, Jonas Vingegaard.

Dall'11 giugno è in calendario il Giro di Svizzera, un'altra 7 giorni ottima per preparare la corsa alla maglia gialla. Tra i partecipanti ci saranno Wout van Aert e Romain Bardet.

Dal 14 al 18 giugno si disputeranno il Giro di Slovenia, dove non è sicura la presenza di Pogacar e il Giro del Belgio, prima dell'ultimo weekend del mese, che sarà dedicato ai campionati nazionali. La maglia tricolore, quest'anno, sarà assegnata a Comano Terme, in Trentino, dove i campionati italiani sono in programma da giovedì 22 a domenica 25 giugno.

Ciclismo, giugno 2023: il calendario