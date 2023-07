Ciclismo, il calendario delle corse del mese di luglio: dove seguirle in tv e in streaming

Inizia il mese di luglio e scatta il Tour de France 2023. Basta questo per far capire quanto questo mese sia importante e ricco di appuntamenti in calendario per gli appassionati di ciclismo.

Non ci sarà, però, soltanto la Grande Boucle. Il movimento femminile affronterà anch'esso i due Grandi Giri, Giro d'Italia e Tour.

Sono poi in programma anche altre corse importanti, come il Giro della Vallonia e la Clasica de San Sebastian, che saranno anche un'ottima preparazione per i mondiali che si correranno a Glasgow, in Scozia, dal 5 al 13 agosto.

Qui trovate le principali da seguire e dove saranno trasmesse sulla Rai o su Eurosport.

Ciclismo, luglio 2023: il calendario