Ciclismo, Davide Cassani: "Un ragazzo di 23 anni molla una volta giunto al professionismo? Qualcosa non quadra"

Due promettenti ciclisti classe 2000, Gabriele Benedetti e Mattia Petrucci, si sono ritirati in questi giorni, gettando la spugna a sorpresa, nella loro prima stagione da professionisti. Davide Cassani, 62 anni, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo italiana, in un lungo post su Facebook riflette su questa loro decisione, arrivando alla conclusione che "qualcosa non quadra".

Davide Cassani: "I giovani vanno seguiti e protetti"

"Non posso credere che un ragazzo di 23 anni molli nello stesso istante che approda al professionismo", scrive Cassani su FB. "L’albero resiste al vento e alla tempesta, una pianticella no. I giovani vanno protetti e seguiti. Devono mettere le radici, crescere e quando diventeranno grandi saranno pronti a resistere a qualsiasi tipo di difficoltà".

Cassani sottolinea che "l'abbandono di Benedetti e Petrucci fa pensare, ma gli faccio i complimenti per la scelta che hanno fatto. Perché? Perché hanno ascoltato loro stessi e non altre persone. Hanno scelto da soli e sono arrivati alla conclusione che per il loro bene era meglio smettere. Spero che abbiano fatto la scelta giusta", scrive al termine del suo lungo post.

"Uno, anzi due ragazzi riescono a raggiungere il professionismo, realizzano il grande sogno di fare della propria passione un lavoro, poter correre le grandi corse, che fin da bambini sognavano, insomma, arrivare finalmente al tanto agognato professionismo. E cosa fanno raggiunto questo traguardo? Smettono. E perché? Non è che la “pressione” assolutamente normale per un corridore professionista sia arrivata sulle spalle di questi ragazzi quando ancora non erano pronti? Non è che abbiano vissuto da professionisti quando ancora erano ragazzini juniores o Under 23?", si era chiesto Cassani, sottolineando come nelle categorie minori non si debbano bruciare le tappe e non debba mai mancare il divertimento.