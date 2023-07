Ciclismo, Clasica San Sebastian 2023: l'orario e dove vederla in diretta tv 

Dopo le emozioni del Tour de France 2023, il ciclismo si prepara a regalare nuovi imperdibili appuntamenti ai suoi appassionati. Uno di questi è la 43esima edizione della Clasica di San Sebastian (Donostia San Sebastian Klasikoa) che si correrà sabato 29 luglio. I corridori, che partiranno e arriveranno a San Sebastian, dovranno affrontare un percorso di 230,3 km con 7 GPM.

Dopo i primi 100 km ci saranno le ascese allo aizkibel (7,9 km al 5,6%) e all'Erlaitz (3,8 km al 10,6%). La novità di questa edizione sarà la scalata del Mendizorrotz (4,1 km al 7,3%) che precederà l'ultima salita, il Murgil-Tontorra (2,1 km al 10,1%), a soli 8 km dal traguardo.

Il favorito è il campione del mondo, Remco Evenepoel, che lo scorso anno fu protagonista di una fuga solitaria vincente di 44 km. Il belga ha già vinto questa classica in 2 occasioni, la prima nel 2019, a soli 19 anni. Tra i suoi avversari più accrediati ci sono Ben Healy, Tiesj Benoot, Pello Bilbao e Biniam Girmay.

Sarà una corsa particolarmente significativa, resa ancora più importante visto che sarà l'ultima prima dei Mondiali di ciclismo di Glasgow, che si disputeranno in Scozia dal 3 al 13 agosto.

Il gruppo partirà da San Sebastian alle ore 11 e l'arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00. Diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1, streaming su Eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo e NOW dalle 15.