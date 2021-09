Europei, la staffetta mista è d’oro: il programma completo e come seguirli in tv

Ieri l’esordio d’oro degli azzurri, trascinati da un super Filippo Ganna, nella staffetta mista a cronometro. La rassegna continentale, in programma a Trento, entra nel vivo. Tutti gli appuntamenti e come seguirli sul piccolo schermo

L'Europeo di ciclismo per l’Italia è cominciato nel migliore dei modi. Ieri, mercoledì 8 settembre, nella prima giornata della rassegna continentale che è in programma a Trento fino a domenica 12 settembre, Ganna, Sobrero, De Marchi, Longo Borghini, Cavalli e Cecchini hanno conquistato il primo oro per i colori azzurri, battendo la Germania, argento e l'Olanda, bronzo.

Il primo titolo per gli azzurri, in una rassegna che nei 5 giorni di gara ne assegna 13, è arrivato nel Team Relay Mixed, la staffetta mista a cronometro.

Ganna ha trascinato il terzetto maschile composto con Sobrero e De Marchi e ha guadagnato un tesoretto di 26’’, poi gestito alla grande dalle azzurre. Alla fine è arrivata la vittoria, il primo titolo elite per l’Italia agli Europei di ciclismo in programma a Trento.

Oggi la rassegna prosegue con le cronometro individuali (Donne under 23, Donne Elite, Uomini under 23, Uomini elite).

Ciclismo, Europei 2021: il programma completo

Mercoledì 8 Settembre 2021

9:15: Cronometro individuale donne junior;

10:45 Cronometro individuale donne junior;

14:30 Staffetta a squadre (Oro Italia).

Giovedì 9 Settembre 2021

09:15 Cronometro Individuale Donne Under 23;

10:45 Cronometro Individuale Donne Elite;

14:15 Cronometro Individuale Uomini Under 23;

16:00 Cronometro Individuale Uomini Elite.

Venerdì 10 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini Junior;

13:50 Prova in linea donne Junior;

16:30 Prova in linea donne Under 23.

Sabato 11 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini under 23;

14:15 Prova in linea donne Elite;

Domenica 12 Settembre 2021.

12:30 Prova in linea uomini Elite

Ciclismo, Europei 2021: dove vederli in tv

Gli Europei di ciclismo, in programma a Trento dall'8 settembre al 12 settembre, saranno trasmessi in chiaro sulle reti Rai e a pagamento su Eurosport. Nel dettaglio Raisport trasmetterà la crono elite donne, crono elite uomini e la prova under 23 degli uomini. Su Rai 2 saranno trasmesse la prova elite donne e la prova elite uomini. Eurosport, per i suoi abbonati, trasmetterà la crono uomini elite, crono donne elite, prova in linea under 23 uomini, prova in linea elite donne e prova in linea elite uomini.