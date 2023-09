Ciclismo, Europei su strada: i convocati dell'Italia

Scatta mercoledì la nona edizione degli Europei di ciclismo su strada, che quest'anno si terranno a Drenthe, in Olanda, dal 20 al 24 settembre. Quattordici i titoli in palio: sei per quanto riguarda le prove in linea e sei cronometro, tra Juniores, Under 23 ed Élite maschili e femminili, oltre alle due prove Mixed Relay. I partecipanti saranno 850 (da 40 Paesi) e Daniele Bennati, ct della Nazionale italiana, ha da poco svelato i nomi degli Azzurri convocati.

Per quanto riguarda la categoria élite maschile, gli azzurri convocati sono Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Trentin, Elia Viviani, Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo.

Le azzurre saranno invece Elisa Balsamo, Silvia Zanardi, Ilaria Sanguineti, Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, Sofia Bertizzolo, Silvia Persico, Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia ed Elisa Longo Borghini.