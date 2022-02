Ciclismo, le prime corse vere dell’anno: il debutto stagionale di Ganna, Nibali, Ciccone

Mercoledì 2 febbraio 2022. Per alcuni tra i nomi più quotati del nostro ciclismo questa data segna l’inizio della nuova stagione. Oggi, infatti, tra gli italiani che tengono a battesimo la loro stagione ci sono Filippo Ganna, Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Giulio Ciccone. Questa settimana prendono il via due corse che rappresentano un primo utile rodaggio in vista di un’annata che entrerà sempre più nel vivo.

Nel sud della Francia, dal 2 al 6 febbraio, si disputa l’Etoile de Besseges che vede impegnati Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), tra i candidati per la vittoria visto che il percorso non presenta particolari asperità e si chiude con una cronometro di 11 km, Antonio Tiberi e Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), campione del mondo under 23 all’esordio tra i professionisti, Alessandro Covi e Diego Ulissi (Uae-Emirates), Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Alberto Bettiol (Ef-EasyPost), Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Alessandro Verre (Arkea-Samsic), Enrico Battaglin, Luca Colnaghi, Filippo Fiorelli, Fabio Mazzucco, Sacha Modolo, Alessandro Santaromita, Samuele Zoccarato (Bardiani-Csf-Faizané).

Tra coloro che ambiscono al successo ci sono Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team) e Tony Gallopin (Trek-Segafredo).

Saranno, invece, al via della Vuelta Valenciana, dal 2 al 6 febbraio, Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Elia Viviani (Ineos-Grenadiers), Matteo Trentin (Uae-Emirates), Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Vicenzo Nibali, Manuele Boaro, Fabio Felline, Antonio Nibali (Astana-Qazaqstan), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Giulio Ciccone, Jacopo Mosca, Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Andrea Pasqualon (Intermarché), Marco Canola, Giovanni Carboni, Nicola Conci, Andrea Piccolo, Christian Scaroni (Gazprom-Rusvelo), Luca Mozzato (Beb-Hotels).

Tra i nomi più accreditati per la vittoria ci sono Alejandro Valverde, Remco Evenepoe e il nostro Mattia Cattaneo.