Ciclismo Milano-Torino 2023: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in tv e in streaming

Mercoledì 15 marzo si disputa la 104esima edizione della Milano-Torino. La corsa ciclistica più antica del mondo dallo scorso anno ha ritrovato la sua classica collocazione in calendario, nel mese di mese di marzo, tornando ad essere un ottimo antipasto in vista della Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo che si correrà sabato 19 marzo.

Il gruppo partirà da Rho per poi dirigersi verso Magenta, Novara, Vercelli, nel Canavese, a Caluso e Foglizzo. Ci saranno alcuni piccoli saliscendi fino alla zona di Torino Nord e del Parco della Mandria. Si seguirà poi l'imbocco della Val di Susa, prima di una discesa fino al traguardo, totalmente pianeggiante, a Orbassano.

Mark Cavendish, vincitore lo scorso anno, è nuovamente tra i favoriti. Tra i suoi rivali più accreditati ci saranno Nacer Bouhanni e Biniam Girmay. Vista l'assenza di difficoltà altimetriche ci si aspetta che la corsa si concluda in volata.

Ciclismo, Milano-Torino: dove vederla in tv e in streaming

La 104esima edizione della Milano-Torino, su un percorso di 192 km, prenderà il via alle ore 11.45 dal capoluogo lombardo e arriverà ad Orbassano, nel torinese, alle 16.30 circa.

La corsa sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD, in chiaro e in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su Eurosport, streaming su Europlayer, SkyGO, NOW e Dazn, dalle 14.35.