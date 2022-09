Ciclismo, Mondiali Wollongong: calendario gare, programma, orari e diretta tv

Va in scena in Australia, a Wollongong, il grande spettacolo dei mondiali di ciclismo. Da domenica 18 settembre a domenica 25 settembre si assegneranno i titoli a cronometro, prima di quelli delle prove in linea.

Il fuso orario di 8 ore in avanti rispetto all'Italia renderà più complicato seguire le gare per il pubblico europeo. I veri appassionati, però, siamo sicuri che non perderanno la magia di queste gare. Qui di seguito trovate il calendario di tutto gli appuntamenti.

Ciclismo, mondiali Wollongong le date e il programma

Domenica 18 settembre

ore 3:00: prova a cronometro donne Elite

ore 5:40: prova a cronometro uomini Elite

Lunedì 19 settembre

ore 5:20: prova a cronometro uomini U23

Martedì 20 settembre

ore 1:30: prova a cronometro donne Junior

ore 5:20: prova a cronometro uomini Junior

Mercoledì 21 settembre

ore 6:20: prova a cronometro Mixed Team

Venerdì 23 settembre

ore 0:15: prova in linea uomini Junior

ore 3:00: prova in linea uomini U23

Sabato 24 settembre

Ore 0:00: prova in linea donne Junior

Ore 4:25: prova in linea donne Elite

Domenica 25 settembre

ore 2:15: prova in linea Uomini Elite

Ciclismo, Mondiali Wollongong: dove vederli in tv

Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSport, Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.