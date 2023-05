Cipollini attacca i commentatori tv del Giro: "Ciclismo noia? Il pubblico è con noi"

Re Leone torna a ruggire. Mario Cipollini su Instagram, attacca i commentatori tv che, parlando di “Noia”, la associano al ciclismo. Un argomento tornato alla ribalta in questa edizione della corsa rosa che sinora, non ha visto grandi attacchi, essendo rimasto presto orfana di Remco Evanepoel, che l'ha lasciata nella prima settimana dopo essere risultato positivo al Covid-19.

A chi, per cercare di regalare intensità ed emozioni, propone di accorciare le tappe, SuperMario risponde senza inutili giri di parole: “Non bestemmiate ,Il ciclismo è basato su punti fondamentali che non dovrebbero mai essere stravolti. A mio modesto parere, non dovrebbe mai adeguarsi ad esigenze televisive,ma esattamente il contrario…le distanze, le difficoltà, la sofferenza sono un punto fermo di questo mondo. Noi abbiamo avuto e avremo la più grande forza che esista…il pubblico”, scrive.

Cipollini sottolinea che "il pubblico basta non tradirlo e ci difenderà sempre. Essendo a bordo strada ad aspettarci per ore,a volte per giorni".