Ciclismo oggi in tv Clasica San Sebastian 2022: dove vederla in tv e in streaming

Dopo uno spettacolare Tour de France 2022 torna un grande appuntamento del ciclismo, la Clasica San Sebastian 2022. Al via della corsa basca che ha una lunghezza di 224,8 km ci saranno tutte e 18 le formazioni WorldTour e 5 squadre professional. Non mancheranno alcuni corridori reduci dal Tour de France, come il grande favorito Tadej Pogacar, secondo alla Grande Boucle e alcuni dei corridori che stanno preparando la Vuelta 2022.

Tra le difficoltà altimetriche di giornata c'è lo Jaizkibel (7,9 km al 5,6%), dove potrebbero iniziare i primi attacchi, mentre il tratto più duro è l'ultima ascesa, il Murgil-Tontorra (2,1 km al 10,1%), la cui cima è posta a otto chilometri dal traguardo.

Oltre a Pogacar i maggiori accreditati per la vittoria sono Evanepoel, Simon Yates, Bauke Mollema e il nostro Alberto Bettiol.

Clasica San Sebastian 2022: gli orari in tv e la diretta

La Clasica San Sebastian 2022 partirà alle ore 11.50 e ha un arrivo stimato tra le ore 17.10 e le 17.50. La Rai trasmetterà su Rai 2 le fasi conclusive della corsa con collegamento dalle ore 15.40. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming anche su Raiplay, su Eurosport Player, Discovery+, GCN e Dazn.