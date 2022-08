Ciclismo Europei Monaco 2022 prova in linea maschile: dove vederla in diretta tv

Oggi, domenica 14 agosto, è in programma a Monaco di Baviera, la prova in linea maschile dei campionati Europei di ciclismo 2022. L’Italia, vincitrice delle ultime 4 edizioni, punta a un grande risultato nella corsa che assegnerà la maglia iridata, un percorso di 208 km da Murnau e Monaco in cui è molto probabile un arrivo in volata.

Il ct Bennati ha scelto i seguenti corridori: Alberto Dainese, Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo, Luca Mozzato, Jonathan Milan, Filippo Ganna, Jacopo Guarnieri, Filippo Baroncini.

Ciclismo Europei 2022: dove vederla in tv e in diretta

La prova in linea maschile del campionato europeo di ciclismo sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle ore 14. RaiPlay la trasmetterà in diretta integrale dalle ore 10.15.