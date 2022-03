Ciclismo oggi in tv, Strade bianche: dove vederlo in tv e in streaming

Oggi, sabato 5 marzo, sulle strade di Siena si disputa le Strade Bianche. Alla classica più a Nord del Sud Europa i corridori percorreranno 184 km di cui 63 su strade bianche, divisi in 11 settori. L’arrivo è nella splendida cornice di Piazza del Campo.

Tra i favoriti per la vittoria ci sono il campione sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), che ha già conquistato questa corsa nel 2019. Tra i corridori italiani occhi puntati su Alessandro Covi (UAE Team Emirates), autore di un ottimo inizio di stagione e su Gianni Moscon (Astana).

Ciclismo, Strade Bianche 2022: le quote Snai

Anche i bookmaker danno per favorito lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e come secondo favorito Alaphilippe. Qui trovate le quote scommesse della Snai:

Pogacar, Tadej 3,50

Alaphilippe, Julian 4,50

Pidcock, Thomas 6,50

Wellens, Tim 15

Benoot, Tiesj 15

Bardet, Romain 20

Covi, Alessandro 20

Valverde, Alejandro 20

Mohoric, Matej 25

Higuita, Sergio Andr 25

Vansevenant, Mauri 33

Bilbao, Pello 33

Moscon, Gianni 33

Rota, Lorenzo 33

Simmons, Quinn 33

Kwiatkowski, Michal 33

Campenaerts, Victor 33

Gogl, Michael 33

Asgreen, Kasper 33

Fuglsang, Jakob 33

Ulissi, Diego 33

Matthews, Michael 50

Clarke, Simon 50

Hundahl, Michael Val 50

Van Avermaet, Greg 50

Mosca, Jacopo 50

Battistella, Samuele 50

Vendrame, Andrea 50

Cosnefroy, Benoit 50

Almeida Guerreiro, R 50

Schmid, Mauro 75

Honore, Mikkel 75

Kuss, Sepp 75

Schelling, Ide 75

Barguil, Warren 100

Kron, Andreas 100

Dumoulin, Tom 100

Hermans, Quinten 100

Visconti, Giovanni 100

Calmejane, Lilian 100

Altro 10

Ciclismo, Strade Bianche 2022: dove vederlo in tv e in streaming

Le Strade Bianche saranno trasmesse in diretta in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay.

Per gli abbonati la corsa sarà trasmessa su Eurosport 1 e in diretta streaming su discovery+ e Eurosport Player. Il collegamento Rai inizierà alle ore 14.30, mentre Eurosport inizierà la sua diretta alle ore 13.30.