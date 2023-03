Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming

Sarà una Parigi-Nizza da non perdere. Da domenica 5 a domenica 12 marzo nella "Corsa del Sole" si ritroveranno i due duellanti dell'ultimo Tour de France, il vincitore, Jonas Vingegaard e il suo rivale, Tadej Pogacar. Il danese della Jumbo-Visma e lo sloveno della UAE Emirates nella passata edizione della Grande Boucle sono stati protagonisti di una bellissima rivalità con una stretta che è diventata sinonimo di sportività.

In attesa di risfidarsi quest’estate per la maglia gialla saranno sicuramente i due corridori più seguiti di questa corsa. Tra gli osservati speciali Simon Yates e Romain Bardet.

Parigi-Nizza 2023: il percorso

Le otto tappe della Parigi-Nizza 2023 presentano terreni perfetti per testare la condizione di tutto il gruppo in vista delle Classiche di primavera e del prosieguo della stagione. Le prime due frazioni la La Verriere-La Verriere e la Bazainville-Fontainebleau sembrano entrambe adatte alle ruote veloci, anche se la prima giornata sulla carta presenta un profilo altimetrico decisamente più movimentato.

Nel terzo giorno di corsa, martedì 7 marzo, è in programma la cronosquadre a Dampierre-en-Burly, mentre il giorno successivo sarà dedicato agli scalatori con l'arrivo in salita a La Loge des Gardes, caratterizzato da un'ascesa finale di 6,7 km al 6,7 %.

Il giorno dopo i corridori dovranno percorrere 212,4 km per arrivare a Saint Paul-Trois Chateaux, probabile l'arrivo di una fuga o un finale in volata. La sesta tappa, da Tourves a La Colle-sur-Loup, sarà caratterizzata dai "muri" (cotes), strappi brevi, ma che arrivano anche al 20%. Il finale, però, sarà caratterizzato da 20 km tutti in discesa.

Penultima tappa, nizzarda, con arrivo in salita al Col de la Couillole, mentre l'ultima giornata, interamente a Nizza, sarà una spettacolare sfida tra i colli. Un continuo saliscendi decreterà il vincitore di giornata e della Corsa del Sole 2023.

Parigi-Nizza 2023: il programma

domenica 5 marzo, prima tappa: La Verriere-La Verriere (169,4 km), partenza ore 13.00, arrivo ore 17.00 circa

lunedì 6 marzo, seconda tappa: Bazainville-Fontainebleau (163,7 km), partenza ore 13.00, arrivo ore 16.50 circa

martedì 7 marzo, terza tappa: Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (cronosquadre – 32,2km), partenza ore 14.15, arrivo ore 16.40 circa

mercoledì 8 marzo, quarta tappa: Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164,7 km), partenza ore 12.40, arrivo ore 16.40 circa

giovedì 9 marzo, quinta tappa: Saint Symphorien sur Coise – Saint Paul-Trois Chateaux (212,4 km), partenza ore 11.35, arrivo ore 16.38 circa

venerdì 10 marzo, sesta tappa: Tourves – La Colle-sur-Loup (197,4 km), partenza ore 11.50, arrivo ore 16.40 circa

sabato 11 marzo, settima tappa: Nice – Col de la Couillole (142,9 km), partenza ore 11.00, arrivo ore 14.50 circa

ottava tappa, domenica 12 marzo, Nice – Nice (118,4 km), partenza ore 11.55, arrivo ore 14.50 circa

Parigi-Nizza 2023: dove vederla in tv

La Parigi-Nizza 2023 è in programma dal 5 al 12 marzo. La Corsa del Sole sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eurosport (streaming Eurosport Player) e Dazn. Ancora da definire il palinsesto Rai per vedere se sarà trasmessa su Raisport. Il ciclismo troverà spazio in settimana anche con la Tirreno-Adriatico.