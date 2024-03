Ciclismo, Parigi-Nizza 2024: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming

Sarà una Parigi-Nizza 2024 da non perdere. Otto tappe su un percorso simile a quello della scorsa edizione per una "Corsa del Sole" attesa soprattutto per la battaglia tra Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) due dei Big del prossimo Tour de France.

Il percorso vedrà una prima tappa (Les Mureaux-Les Mureaux) per fuggitivi, domenica 3, seguita da una seconda (Thoiry-Montargis) che sembra perfetta per i velocisti. Tra le ruote veloci in gruppo ci sono Mads Pedersen (Lidl-Trek), Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Gerben Thijssen (Intemarché-Wanty), Pascal Ackermann (Free Palestine) e Bryan Coquard (Cofidis).

La terza tappa, martedì 5, è la cronometro a squadre "sperimentale", Auxerre-Auxerre, in cui conta il tempo del primo corridore che taglia il traguardo, mentre la quarta tappa, mercoledì 6 marzo, la Chalon-sur-Saône-Mont Brouill, è la più attesa con 6 GPM che vedranno la sicura battaglia Roglic-Evenepoel e peserà le forze di tutti gli uomini con ambizioni di classifica. Farà capire la forma di Carlos Rodríguez e Egan Bernal, il duo della Ineos Grenadiers, di Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), di David Gaudu (Groupama-FDJ), di João Almeida (Uae Team Emirates).

Giovedì 6 e venerdì 7, la Saint-Sauveur-de-Montagut-Sisteron e la Sisteron-La-Colle-sur-Loup, saranno nuove occasioni per chi andrà all'attacco, mentre sabato 9 marzo, la Parigi-Nizza, proporrà nuovamente un gran finale, una tappa tutta nizzarda, con bei sei Gpm.

Parigi-Nizza 2024: il programma

domenica 3 marzo, prima tappa: Les Mureaux-Les Mureaux, 158 km, partenza ore 13:15, arrivo 16.55 circa

lunedì 4 marzo, seconda tappa: Thoiry-Montargis, 179 km, partenza ore 12:35, arrivo ore 16:30 circa

martedì 5 marzo, terza tappa: Auxerre-Auxerre, 26,9 km (cronometro a squadre), partenza prima squadra ore 14:40, arrivo ore 16:30 circa

mercoledì 6 marzo, quarto tappa: Chalon-sur-Saône-Mont Brouilly, 183 km, partenza ore 12, arrivo ore 16:35 circa

giovedì 7 marzo, quinta tappa: Saint-Sauveur-de-Montagut-Sisteron, 193,5 km, partenza ore 11:55, arrivo ore 16:30 circa

venerdì 8 marzo, sesta tappa: Sisteron-La-Colle-sur-Loup, 198,5 km, partenza ore 11:50, arrivo ore 15:10 circa

sabato 9 marzo, settima tappa: Nizza-Auron, 173 km: partenza ore 10:35, arrivo ore 15:10 circa

domenica 10 marzo, ottava tappa: Nizza-Nizza: 109,5 km, partenza ore 12:05, arrivo ore 14:50 circa

Parigi-Nizza 2024: dove vederla in tv

La Parigi-Nizza 2024 è in programma dal 3 al 10 marzo. La Corsa del Sole sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eurosport (streaming Eurosport Player) e Dazn. Le fasi decisive di ogni tappa saranno trasmesse anche in chiaro su Raisport e in diretta streaming su Raiplay.