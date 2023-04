Ciclismo, Scheldeprijs 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Una corsa prestigiosa, un'istituzione delle Fiandre. Mercoledì 5 aprile si disputerà la 108esima edizione della Scheldeprijs. I corridori partiranno da Terneuzen e arriveranno a Schoten dopo aver percorso 205,3 km. Favoriti i velocisti, anche se il vento, come l’anno scorso, potrebbe regalare sorprese.

Tra i nomi più accreditati per la vittoria ci sono quelli di Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Pascal Ackermann, Arnaud De Lie, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Nacer Bouhanni, Danny Van Poppel. Tra gli azzurri quelli di Alberto Dainese e Niccolò Bonifazio.

Ciclismo, Scheldeprijs 2023: dove vederla in tv

La Scheldeprijs 2023 sarà trasmessa, a partire dalle ore 15.00, in tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. L’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.45.