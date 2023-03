Ciclismo, Strade Bianche 2023: dove vederle in tv e in streaming 

Sabato 4 marzo si disputa l'edizione 2023 delle Strade Bianche, quella che viene definita 'la Classica del Nord più a Sud d'Europa'. I corridori affronteranno 184 km di cui 63 su strade bianche, gli sterrati che caratterizzano questa corsa, divisi in 11 settori.

L’arrivo è nella splendida cornice di Piazza del Campo. Tra i partenti non ci sarà, purtroppo, il vincitore dell'ultima edizione, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che sarà al via della Parigi-Nizza, in partenza domenica 5 marzo.

Non mancheranno i nomi blasonati come quelli di Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) che un anno fa vinse la Sanremo.

Strade Bianche 2023: dove vederlo in tv e in streaming

L'edizione 2023 delle Strade Bianche sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 dalle ore 14 e in streaming gratuito su Raiplay. A pagamento su Eurosport 2 (canale 212 di Sky) e su Europlayer. L'arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.50.