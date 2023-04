Ciclismo, Tour of the Alps 2023: altimetria, calendario, tappe, tv

Una settimana per scalatori, che regalerà grande ciclismo. Da lunedì 17 a venerdì 21 aprile è in programma il Tour of the Alps, una corsa difficile, che è un’ottima preparazione per il Giro d’Italia. Saranno 19 le squadre ai nastri di partenza tra campioni consolidati e talenti che vogliono affermarsi.

Tra i protagonisti più attesi ci sono Geraint Thomas, EOS Grenadiers), vincitore della prima edizione del Tour of the Alps, nel 2017, e del Tour de France, nel 2018, Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), Jack Haig (Bahrain-Victorious), Rigoberto Uran (EF Education EasyPost) e Chris Froome (Israel-PremierTech). L'Italia spera nelle prestazioni del veterano (Israel-PremierTech) e del promettente scalatore della Eolo-Kometa Lorenzo Fortunato.

Tour of the Alps 2023: le tappe

1)Prima tappa, Rattenberg-Alpbach (127.5km - 2470m), orario partenza: 11.55, orario arrivo: 14.40 circa

Dopo un breve trasferimento in uscita da Rattenberg, il percorso si snoda lungo i dolci pendii della vallata del fiume Inn, percorrendo un ampio circuito, da ripetere per due volte. I primi 75 km di corsa non presentano pertanto particolari difficoltà altimetriche, mentre ben diverso è l’andamento degli ultimi 50 km. Una prima ascesa, non lunga ma piuttosto impegnativa, verso il primo GPM di Brandenberg, poi lo strappo verso Reith, fanno da aperitivo ai 15 decisivi chilometri km finali.

La salita verso il Kerschbaumer Sattel presenta diversi tratti con pendenze in doppia cifra; la sede stradale è piuttosto ridotta, per cui sarà molto importante farsi trovare nelle prime posizioni del gruppo fin dai primi metri di ascesa. Anche la discesa, pur non velocissima, può fare selezione, considerando la strada stretta e le numerose curve. Infine, dopo un brevissimo tratto pianeggiante, gli ultimi 4,5 km sono nuovamente in salita, con pendenze più accentuate proprio nel chilometro finale.