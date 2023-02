Ciclismo, UAE Tour 2023: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming

Inizia oggi, lunedì 20 febbraio lo UAE Tour 2023. Sulle strade degli Emirati i corridori si sfideranno, in sette tappe fino a domenica 26 febbraio, per la vittoria nella classifica generale e per i successi di tappa. Per vincere la corsa sarà battaglia tra Remco Evenepoel e quelli che sembrano essere i suoi principali avversari, Adam Yates e Pello Bilbao.

L'Italia spera negli sprint vincenti di Elia Viviani che avrà rivali del calibro di Tim Merlier, Sam Bennett e Dylan Groenewegen. Nel percorso ci saranno anche una cronometro a squadre e due arrivi in salita: l'ultimo, che potrebbe essere decisivo, nella giornata finale.

UAE Tour 2023: il calendario e il programma

Prima tappa, lunedì 20 febbraio: Al Dhafra Castle-Al Mirfa (151 km) dalle 10:00, arrivo alle 13:30 circa

Seconda tappa, martedì 21 febbraio: Khalifa Port-Khalifa Port (cronometro a squadre, 17.2 km), arrivo ore 12:30 circa

Terza tappa, mercoledì 22 febbraio: Umbrella Beach Al Fujairah-Jebel Jais (185 km) dalle 8:45, arrivo alle 13:30 circa

Quarta tappa, giovedì 23 febbraio: Al Shindagha-Dubai Harbour (174 km) dalle 9:30, arrivo alle 13:30 circa

Quinta tappa, venerdì 24 febbraio: Al Marjan Island-Umm al Quwain (182 km) dalle 9:35, arrivo alle 13:30 circa

Sesta tappa, sabato 25 febbraio: Warner Bros. World Abu Dhabi-Abu Dhabi Breakwater (166 km), dalle 9:40 arrivo alle 13:30 circa

Settima tappa, domenica 26 febbraio: Hazza Bin Zayed Stadium-Jebel Hafeet (153 km) dalle 9:45, arrivo alle 13:30 circa

UAE Tour 2023: gli orari e dove vederlo in tv

Lo UAE Tour 2023 sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport (Eurosport 1 o Eurosport 2 a seconda del palinsesto). Sarà, inoltre, trasmesso in streaming su SkyGo, Dazn, NOW, Eurosport.it e Discovery+.