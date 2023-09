Vuelta 2023, Davide Cassani: "Nessuno meritava più di Sepp Kuss"

Dopo il Giro con Roglic, il Tour con Vingegaard e la Vuelta, a sorpresa, con Sepp Kuss. La Jumbo Visma, vincendo anche il Giro di Spagna, ha realizzato la tripletta nei Grandi Giri. Il successo dello statunitense, il gregario di lusso, è quello alla vigilia meno atteso. Tra le voci più autorevoli che hanno detto la loro sul trionfo di Kuss, c'è quella di Davide Cassani che su Facebook scrive.

"Alla Vuelta non ha vinto il più forte ma nessuno più di Sepp Kuss meritava questo successo. Molti hanno criticato la scelta della Jumbo Visma ma credo che non potevano fare diversamente. Sepp Kuss ha centrato la fuga giusta alla sesta tappa. Quel giorno ha guadagnato quasi 3’ su tutti gli uomini di classifica e qualche giorno dopo ha conquistato la maglia di leader. A quel punto erano gli altri che dovevano mettere in difficoltà Kuss e non certamente i suoi compagni di squadra. Quando Remco Evenepoel, nella tappa del Tourmalet, è arrivato con 27 minuti di ritardo abbiamo capito che l’americano poteva davvero vincere questa Vuelta. Ayuso, Landa e Mas non hanno mai dimostrato di poter mettere in difficoltà la corazzata Jumbo e con Evenepoel fuori classifica, l’unico in grado di “rompere” la corsa, il dubbio era indovinare cosa avrebbe fatto il direttore sportivo della Jumbo. A dire il vero sia Vingegard che Roglic hanno tentato qualche mini attacco ma sempre nel rispetto del compagno di squadra. Una squadra è tale quando ognuno porta il suo contributo per ottenere il massimo risultato. Se un gregario prende la maglia di leader puó essere attaccato da un suo compagno di squadra? No. Si romperebbero quei meccanismi che permettono di vincere le corse. Sono certo che il direttore sportivo abbia parlato e anche tanto con i vari Kuss, Vingegard e Roglic e da corridori bravi e intelligenti hanno capito che la soluzione migliore era quella che hanno messo in pratica. Ovvio che Roglic abbia masticato amato perché poteva vincere la sua quarta Vuelta, e anche Vingegard, forse, non sarà stato troppo contento ma ripeto, non si attacca un compagno di squadra. Mai".