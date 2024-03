Superbike 2024, la classifica aggiornata dopo Barcellona

Anche il secondo round del Mondiale Superbike continua a sorridere ai colori italiani. A Barcellona è mancato il successo di uno nostro pilota, ma al termine degli appuntamenti in Catalogna è Nicolò Bulega il leader del campionato iridato delle derivate di serie con 87 punti.

Il classe 1999, nato a Montecchio Emilia e vincitore nel 2023 del Mondiale Supersport, è un debuttante nella categoria, ma già è capace di guidare la graduatoria. Alle sue spalle si piazza, con 75 punti, il suo compagno di squadra, Alvaro Bautista (Aruba Racing), due volte campione del mondo con la Ducati nelle ultime due stagioni.

A pari punteggio, terza piazza per la Kawasaki di Alex Lowes, mentre Toprak Razgatlioglu, complici le vittorie catalane in Gara 1 e in Superpole Race, risale con 71 punti la classifica con la sua Bmw. Seguono altri tre piloti del BelPaese, Andrea Iannone, 51, Danilo Petrucci, 47 e Andrea Locatelli, 45.

Prossimo appuntamento in calendario Mondiale Superbike dal 19 al 21 aprile all'Università di Assen.

Superbike, la classifica piloti dopo Barcellona (top-10)

1)Nicolò Bulega 87 punti

2)Alvaro Bautista 75

3)Alex Lowes 75

4)Toprak Razgatlioglu 71

5)Andrea Iannone 51

6)Danilo Petrucci 47

7)Andrea Locatelli 45

8)Michael van der Mark 40

9)Dominique Aegerter 34

10) Garrett Gerloff 25