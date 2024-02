Superbike 2024, la classifica aggiornata dopo Phillip Island

C'è Nicolò Bulega, che ha vinto gara 1 dopo aver centrato la pole position nel suo primo weekend in sella alla Ducati ufficiale e all'esordio nella categia, c'è Andrea Locatelli, ottimo secondo in gara 1 e sfortunato in gara 2 con una caduta nel finale, c'è Andrea Iannone che ha conquistato un podio in gara 1 ed è arrivato quarto in gara 2 e c'è Danilo Petrucci che è salito sul podio in gara 2 nella gara inaugurale della stagione Superbike 2024, il round in Australia, a Phillip Island.

Sono 4 i piloti italiani nelle prime 6 posizioni della classifica del Mondiale Superbike 2024. Michael Ruben Rinaldi ha mostrato solidità ed è dodicesimo in classifica, Axel Bassani, alle prime uscite in Kawasaki, è 14esimo.

Al comando della graduatoria, dopo la spettacolare partenza del Mondiale Sbk 2024, c'è Alex Lowes (Kawasaki). I nostri, però, ci sono e continueranno a dare battaglia. Prossimo appuntamento della stagione Superbike 2024 a Barcellona, dal 22 al 24 marzo.

Mondiale Superbike 2024, la classifica dopo Phillip Island

1) Alex Lowes 50

2) Nicolò Bulega 41

3) Andrea Locatelli 29

4) Andrea Iannone 29

5) Alvaro Bautista 27

6) Danilo Petrucci 24

7) Dominique Aegerter 20

8) Toprak Razgatlioglu 18

9) Michael Van der Mark 15

10) Garrett Georloff 15

11) Sam Lowes 14

12) Michael Ruben Rinaldi 13

13) Xavi Vierge 9

14) Axel Bassani 9

15) Remy Gardner 8

16) Scott Redding 5

17) Philip Oettl 2

18) Bradley Ray 1