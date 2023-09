Coppa Agostoni 2023: dove vederla in diretta

3.000 metri di dislivello per un tracciato impegnativo che dovrà essere ripetuto 4 volte. Si corre giovedì 28 settembre la 76esima edizione della Coppa Agostoni, una delle classiche di settembre del calendario italiano, che fa parte del Trittico Lombardo con la Coppa Bernocchi, che si svolgerà il 2 ottobre e le Tre Valli Varesine, il 3.

Nota anche come Giro delle Brianze proporrà come sempre una lotta molto serrata. Tra i vincitori ci sono nomi altisonanti come quelli di Gimondi, Merckx, Moser, Jalabert, Rebellin e Colbrelli. Un anno fa a vincere, sul traguardo di Lissone, fu Sjoert Bax. La corsa si potrà seguire in diretta su Raisport dalle ore 15.00.