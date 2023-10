Coppa Bernocchi 2023, dove vederla in diretta tv

Lunedì 2 ottobre. Si corre oggi la 103esima edizione della Coppa Bernocchi. Questa classica autunnale fa parte del Trittico Lombardo ed è una delle corse che tradizionalmente fanno parte della preparazione in vista dell'ultima Monumento della stagione, il Lombardia.

I corridori, partiti da Parabiago, si giocheranno la vittoria dopo la salita al Piccolo Stelvio, a quasi 1700 metri, 7,1% di endenza media e massima del 14%. Sarà all'interno di un tracciato, da ripetere 7 volte, l'ultima a 25 km dal traguardo, distanza che darà l'opportunità per riprendere eventuali fuggitivi.

Tra i favoriti il belga Van Aert. Diretta in chiaro su RaiSport dalle 13.45, per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 13.50. Streaming gratuito su RaiPlay, a pagamento su Eurosport.it, NOW, SkyGo e DAZN dalle 13.50.