Coppa dei Club, Ravenna presente alla Finale Nazionale

Ravenna sale sul trono della Coppa dei Club Emilia Romagna. Dopo anni di dominio del Pro Parma Academy, la Finale di quest’anno ha visto in campo due squadre di Ravenna e provincia per l’agognato titolo regionale. A diventare Campione Regionale è stato il Faenza Padel che dopo una intensa gara conclusasi solo dopo il misto di spareggio, ha sconfitto il Russi Padel per 3-2. Le due squadre, come...