Coppa del mondo sci femminile a Crans Montana: il programma e dove vedere le gare in tv

3 gare da non perdere nel weekend per gli appassionati. Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio a Crans Montana sono in programma due discese libere e un SuperG che avranno un peso molto rilevante per la classifica della Coppa del mondo di sci alpino femminile.

Lara Gut, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, ha l'occasione per allungare su Mikaela Shiffrin, assente da fine gennaio per l'infortunio a Cortina. Mancherà anche Sofia Goggia che, a causa della brutta caduta in allenamento non potrà difendere la coppa di specialità in discesa libera.

Le migliori frecce azzurre saranno Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia e Nicol Delago.

Coppa del mondo sci femminile a Crans Montana: gli orari in tv

Venerdì 16 febbraio: discesa libera femminile, ore 10: 30

sabato 17 febbraio: discesa libera femminile, ore 10:30

domenica 18 febbraio: SuperG femminile, ore 10.30

Le gare di Coppa de mondo di sci femminile, a Crans Montana, in Svizzera, sono trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.