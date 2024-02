Coppa del mondo sci femminile in Val di Fassa: il programma e dove vedere le gare in tv

Non mancherà la neve sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa dove sabato 24 e domenica 25 febbraio sono in programma 2 SuperG della Coppa del mondo di sci alpino femminile. L'Italia si presenta all'appuntamento casalingo carica di aspettative con le ritrovate ambizioni di Marta Bassino, vincitrice per la prima volta in libera la scorsa settimana a Crans Montana e con Federica Brignone desiderosa di cogliere un altro risultato di prestigio.

Saranno al via, pronte a dare il massimo, anche Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

La principale avversaria sarà l'elvetica Lara Gut-Behrami. Saranno sicuramente avversarie temibili anche le austriache Cornelina Huetter e Stephanie Venier. Proverà come sempre a stupire la neozelandese Alice Robinson.

Coppa del mondo sci femminile in Val di Fassa: gli orari in tv