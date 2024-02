Coppa del mondo sci maschile a Palisades Tahoe: il programma e dove vedere le gare in tv

Doppio appuntamento per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. In questo weekend il circo bianco fa tappa a Palisades Tahoe, dove sabato 24 si disputa il gigante e domenica 25 febbraio è in programma lo slalom speciale.

Tra le porte larghe il favorito d'obbligo è l'elvetico Marco Odermatt, imbattuto in questa stagione. Più aperta la sfida tra i pali snodati con Manuel Feller chiamato a difendere il pettorale rosso.Sono dieci gli azzurri convocati: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera.

La classifica generale vede al comando Marco Odermatt con 1602 punti, che precede Cyprien Sarrazin, a 684 e Manuel Feller a 669. Odermatt è in testa anche alla classifica di gigante con 600 punti, grazie alle 6 vittorie nei sei appuntamenti della stagione e precede Filip Zubcic con 314 punti e Zan Kranjec a 271. Guida la classifica dello slalom Feller con 490 punti, davanti a Strasser a Feller con 326 e Yule a 285.

Coppa del mondo sci maschile a Palisades Tahoe: gli orari in tv