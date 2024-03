Coppa del mondo sci femminile a Are: il programma e gli orari delle gare in tv

Ultima tappa della Coppa del mondo di sci alpino femminile prima delle Finali di Saalbach. Nel weekend, ad Are, in Svezia, sono in programma un gigante e uno slalom. L'Italia, dopo la meravigliosa vittoria nella nebbia di Federica Brignone nel secondo SuperG della scorsa settimana, in Norvegia, a Kvitfjell, è pronta ad andare a caccia di altri risultati di prestigio.

Il gigante di sabato 9 marzo, in particolare, vede le azzurre Bassino e Brignone tra le favorite. In testa alla classifica di gigante c'è Lara Gut-Behrami che ha un margine di 135 punti su Brignone ed è vicinissima alla conquista della Coppetta e della Coppa di cristallo riservata alla vincitrice della classifica generale visto che è al comando con 1594 punti con un vantaggio di 326 lunghezze su Brignone e 385 su Shiffrin. La stella americana, assente da fine gennaio causa infortunio a Cortina potrebbe rientrare proprio in questo weekend di gare ad Are.

Oltre a Bassino e Brignone il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la gare di gigante Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e Lara Della Mea.

Domenica 10 marzo, in slalom, saranno in gara Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi, Lara Della Mea e Federica Brignone che ha deciso di competere in questa occasione anche in questa specialità.

Coppa del mondo sci femminile a Are: gli orari in tv