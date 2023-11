Coppa del mondo sci alpino femminile a Cervinia: il programma e dove vedere le gare in tv

Weekend imperdibile per gli appassionati di sci. Sabato 18 e domenica 19 novembre per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2023-2024 sono in programma due attesissime discese libere a Zermatt-Cervinia sulla pista Gran Becca.

Sarà finalmente di scena la regina della velocità, Sofia Goggia, che in questa stagione va a caccia della sua quinta coppa di specialità, la quarta consecutiva. Speranze di un successo azzurro affidate principalmente anche a Federica Brignone e a Marta Bassino.

Cdm femminile, Zermatt-Cervinia: gli orari in tv

Sabato 18 novembre

11.45 Discesa libera femminile Zermatt-Cervinia

Domenica 19 novembre

11.45 Discesa libera femminile Zermatt-Cervinia

Le gare della coppa del mondo di sci alpino femminile 2023/2024 sono trasmesse in diretta in chiaro su Rai Sport HD e per gli abbonati su Eurosport 1. Diretta streaming gratuita su Raiplay, per gli abbonati su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.