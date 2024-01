Coppa del mondo sci femminile a Cortina 2024: il programma e dove vedere le gare in tv

È in programma in questo weekend uno degli appuntamenti clou della stagione della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Da venerdì 26 a domenica 28 febbraio si disputano 3 gare delle discipline veloci a Cortina D'Ampezzo.

Sulla Olimpia delle Tofane, proprio dove si disputeranno le gare femminili delle Olimpiadi 2026, sono in programma due discese libere e un SuperG che vedranno protagoniste le nostre sciatrici.

Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano e Teresa Runggaldier avranno tutto il sostegno del pubblico di casa. La campionessa bergamasca, che si è imposta in 3 occasioni (2018, 2022 e 2023 in discesa), è tra le plurivincitrici, protagoniste degli 11 successi delle azzurre a Cortina. Isolde Kostner ha trionfato in 5 occasioni (1996, 1997, 1998 e 2001 in discesa e 1997 in supergigante), Daniela Merighetti ha vinto in discesa nel 2012, Elena Fanchini nel 2015 e Elena Curtoni nel 2022.

Attualmente la classifica di discesa vede Goggia al comando con 230 punti,davanti a Jasmine Fleury con 137 e Mirjam Puchner con 131. Cornelia Huetter, invece, è pettorale rosso in SuperG con 310 punti davanti a Lara Gut-Behrami con 220 e Brignone con 217, Goggia è quarta a quota 192.

Coppa del mondo sci femminile a Cortina: gli orari in tv