Sci, coppa del mondo femminile a Killington: il programma e dove vedere le gare in tv

Weekend da non perdere per gli appassionati di sci alpino. Sabato 25 e domenica 26 novembre, a Killington, si disputano il secondo gigante e il secondo slalom della stagione.

La gara più attesa dalle azzurre e dai tifosi italiani è sicuramente quella tra le porte larghe che vedrà tra le favorite per la vittoria Federica Brignone, seconda nella gara inaugurale a Soelden, vincitrice nel 2018 e seconda nel 2019 dietro a Marta Bassino, vincitrice nel Vermont nel 2019 e seconda nel 2022, tra le principali rivali di Lara Gut Behrami, Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova. Saranno al via con i colori azzurri anche Sofia Goggia, che vuole confermare i progressi in questa specialità, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Beatrice Sola.

Domenica 26 novembre sarà duello tra Mikeala Shiffrin e Petra Vhlova nello slalom speciale, disciplina in cui siamo in difficoltà tecnica e non abbiamo particolari ambizioni di classifica. Marta Peterlini proverà a dare continuità a quanto di positivo messo in mostra nella gara precedente.

Killington 2023, Coppa del mondo femminile: gli orari e la diretta

Sabato 25 novembre

ore 16: prima manche gigante femminile

ore 19: seconda manche gigante femminile

Domenica 26 novembre

ore 16: prima manche slalom femminile

ore 19: seconda manche slalom femminile

La Coppa del mondo femminile a Killington è trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Prima manche ore 10.00, seconda alle ore 13.00.