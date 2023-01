Coppa del mondo sci femminile a Kronplatz: il programma e dove vedere le gare in tv

Continuano gli appuntamenti italiani della Coppa del mondo di sci femminile. Martedì 24 e mercoledì 25 gennaio sono in programma due giganti sulla pista Erta. Otto le azzurre convocate: Federica Brignone, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Laura Steinmair.

La piemontese Bassino, reduce da un bellissimo terzo posto a Cortina, darà il massimo per difendere il pettorale rosso. La sua prima inseguitrice in classifica è 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin a caccia del successo numero 83 in carriera che le permetterebbe di diventare, in solitaria, la sciatrice più vincente di sempre, un primato che attualmente condivide con la connazionale Lindsay Vonn.

L’Italia ha conquistato una vittoria con Brignone nel 2017 (che poi è stata anche terza nel 2018), mentre Bassino si è piazzata terza nel 2017, 2019 e 2021. A completare il calendario di gigante saranno successivamente l’appuntamento di Are (Sve) del 10 marzo e la finale di Soldeu del 19 marzo. La classifica di specialità vede in testa Bassino con 425 punti davanti a Shiffrin con 400 e Gut-Behrami con 357, Brignone è quinta con 304, dietro a Vlhova con 336.

