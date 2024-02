Coppa del mondo sci femminile a Kvitfjell: il programma e dove vedere le gare in tv

Weekend da non perdere per gli appassionati di sci. A Kvitfjell, in Norvegia, sono in programma due gare di discipline veloci per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Sull'Olympiasbakken sono in programma una discesa libera, sabato 2 marzo e un SuperG, domenica 3 marzo.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta norvegese ha convocato Marta Bassino, Fedrica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler. La graduatoria di discesa vede in testa Lara Gut-Behrami con 369 punti davanti all’assente Sofia Goggia con 350, seguono Stephanie Venier con 301 e Cornelia Huetter con 297. Brignone è sesta con 252 e precede Bassino con 236, mentre Laura Pirovano è decima a quota 194, Nicol Delago sedicesima con 138.

Lara Gut-Behrami è al comando anche in SuperG con 360 punti, davanti a Huetter con 355 e Brignone con 326, Goggia è quinta con 237, Bassino ottava con 183, Pirovano tredicesima con 116 e Roberta Melesi ventunesima con 74.

In classifica generale la Gut-Behrami, che è in testa anche alla classifica di gigante, è prima con 1414 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 1209, ferma per infortunio dopo la caduta di gennaio a Cortina. La stella statunitense rientrerà ad Are, dove si disputeranno un gigante e uno slalom, prima delle finali di Saalbach. Federica Brignone, l'unica donna italiana nella storia a vincere il trofeo nel 2020, è terza in classifica generale con 1128 punti e darà il massimo per difendere il podio in queste ultime gare.

Coppa del mondo sci femminile a Kvitfjell: gli orari in tv

sabato 2 marzo, ore 11: discesa libera

domenica 3 marzo, ore 11: SuperG

Le gare di Coppa de mondo di sci femminile, a Kvitfjell, in Norvegia, sono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 2 o RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.