Coppa del mondo sci alpino femminile a Levi: il programma e dove vedere le gare in tv

Torna nel weekend la Coppa del mondo femminile di sci alpino 2023-2024 con due appuntamenti da non perdere. Sono gli slalom in programma, a Levi, in Finlandia. Sarà duello per la vittoria tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che avranno come rivali più accreditate Wendy Holdener e Lena Duerr. Da tenere d'occhio anche Anna Swenn Larson, Paula Moltzan e Leona Popovic.

Le italiane, in questa specialità dove siamo in difficoltà, hanno come obiettivo quello di qualificarsi per la seconda manche. Saranno al cancelletto di partenza Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola. In gara anche Martina Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Emilia Mondinelli, Lucrezia Lorenzi.

Levi, slalom femminile: gli orari

Sabato 11 novembre

ore 10.00 prima manche

ore 13.00 seconda manche

Domenica 12 novembre

ore 10:00 prima manche

ore 13:00 seconda manche

Le gare della coppa del mondo di sci alpino femminile 2023/2024 sono trasmesse in diretta in chiaro su Rai Sport HD e per gli abbonati su Eurosport 1. Diretta streaming gratuita su Raiplay, per gli abbonati su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.