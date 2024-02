Coppa del mondo sci femminile a Soldeu: il programma e dove vedere le gare in tv

Torna nel weekend la Coppa del mondo di sci alpino femminile con l'atteso appuntamento a Soldeu, Andorra. Sono due le gare delle discipline tecniche in programma. Sabato 10 si disputa il gigante, mentre domenica 12 febbraio è in programma lo slalom.

Sono otto le azzurre iscritte al gigante. Le più attese sono Federica Brignone, seconda nella classifica di specialità a 85 punti da Lara Gut-Behrami e Marta Bassino. L'Italia si affida poi ad Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Ambra Pomarè, Lara Della Mea e Ilaria Ghisalberti, mentre non potrà purtroppo contare per un po' su Sofia Goggia, dopo il brutto infortunio alla tibia a al malleolo tibiale di cui è stata vittima in allenamento. La campionessa bergamasca sarà purtroppo costretta a saltare tutta la stagione.

Non prenderà parte alle due gare andorrane neppure Mikaela Shiffrin che ha reso noto che il suo ginocchio non è ancora al top dopo l'infortunio che ha avuto a fine gennaio nella prima discesa a Cortina sulla Olimpia delle Tofane.

Grande occasione per l'elvetica Lara Gut-Behrami per portarsi in testa alla classifica di specialità dove ha soltanto 95 punti di svantaggio su Shiffrin.

Coppa del mondo sci femminile a Soldeu: gli orari in tv

Sabato 10 febbraio, ore 10:30 prima manche, ore 13.30 seconda manche gigante femminile

Domenica 11 febbraio, ore 10:30 prima manche, ore 13:30 seconda manche slalom femminile

Le gare di Coppa de mondo di sci femminile, a Soldeu, nel Principato di Andorra, sono trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.