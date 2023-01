Coppa del mondo sci femminile a Spindleruv Mlyn: il programma e dove vedere le gare in tv

La Coppa del mondo di sci alpino femminile 2022-2023 fa tappa in Repubblica Ceca per due prove tecniche. Sabato 28 e domenica 29 gennaio a Spindleruv Mlyn sono in programma le ultime due gare della disciplina prima dei Mondiali. Per l'Italia sono state convocate quattro azzurre: Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti e Anita Gulli, che hanno come obiettivo la qualificazione alla seconda manche.

Mikaela Shiffrin, dopo essere diventata in settimana la sciatrice più vincente di sempre con 84 successi, ha le prime due occasioni per pareggiare i conti con Ingemar Stenmark, lo sciatore più vincente della storia con 86 successi.

Coppa del mondo sci femminile a Spindleruv Mlyn: gli orari in tv