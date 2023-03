Coppa del mondo sci alpino maschile a Aspen: il programma e dove vedere le gare in tv

Tre appuntamenti da non perdere per la Coppa del mondo maschile di sci. In questo weekend da venerdì 3 a domenica 5 marzo sono in programma due discese libere e un SuperG. Sono nove gli azzurri convocati: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni Borsotti.

Tra i favoriti per la vittoria ci sono il leader di Coppa del mondo, l'elvetico Marco Odermatt e il primatista nella classifica di discesa libera, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

Coppa del mondo sci alpino maschile a Aspen: gli orari in tv

Qui trovate gli orari delle due discese libere e del SperG in programma questo weekend a Aspen per vedere le gare in diretta tv e in streaming.