Coppa del mondo sci maschile a Aspen: il programma e dove vedere le gare in tv

Tre gare tutte da seguire gli appassionati di sci. Nel weekend, da venerdì 1 a domenica 3 marzo, ad Aspen, negli Stati Uniti, si disputano tre gare delle discipline tecniche, rispettivamente due giganti e uno slalom.

Tra le porte larghe osservato speciale Marco Odermatt, imbattuto nella specialità in quest'annata, ormai pronto a conquistare anche matematicamente la coppetta di gigante, dopo aver già trionfato nella classifica generale.

Il campione elvetico mira a entrare sempre più nella leggenda, vincendo 11 gare su 11, facendo sue tutte le restanti prove da qui al termine della stagione, finali di Saalbach incluse.

Venerdì 1 marzo si disputerà il primo gigante, recupero di Soelden, mentre sabato 2 si disputerà il secondo gigante. I gigantisti azzurri sono Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle e Simon Talacci. Domenica 2 marzo si disputa lo slalom che vede tra i favoriti Feller. Gli slalomisti azzurri sono Vinatzer, Kastlunger, Sala, Gross, Razzoli, Barbera e Della Vite.

Coppa del mondo sci maschile a Aspen: gli orari in tv

venerdì 1 marzo: gigante maschile, ore 18 prima manche, ore 21 seconda manche

sabato 2 marzo: gigante maschile, ore 18 prima manche, ore 21 seconda manche

domenica 3 marzo: slalom maschile, ore 17 prima manche, ore 20 seconda manche

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile, ad Aspen, negli Stati Uniti, sono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 2 o RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.