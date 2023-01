Coppa del mondo sci maschile a Cortina: il programma e dove vedere le gare in tv

Un altro imperdibile appuntamento italiano per la Coppa del mondo maschile di sci. Per recuperare i due supergiganti cancellati in questa stagione, particolarmente travagliata dal punto di vista del meteo, sono stati programmati nel fine settimana due supergiganti. Il primo si disputerà sabato 28, il secondo domenica 29 gennaio. Sono sette gli azzurri convocati: Dominik Paris, apparso in condizione ritrovata, Casse, che ha conquistato due podi, Florian Schieder, straordinario secondo a Kitzbuhel, partendo con il pettorale numero 43. Completano il drappello azzurro Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca e Matteo Franzoso.

Coppa del mondo sci maschile a Cortina: gli orari in tv