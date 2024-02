Coppa del  mondo sci maschile a Kvitfjell: il programma e dove vedere le gare in tv

Nuovi appuntamenti nel weekend per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. A Kvitfjell, in Norvegia, sono in programma una discesa libera e un SuperG.

Riprenderà quindi il duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, pronti a contendersi le due coppette di specialità due gare importantissime visto che sono le ultime prima delle finali in Austria, a Saalbach.

L'Italia punta su Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e sugli esordienti Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese.

Coppa del mondo sci maschile a Kvitfjell: gli orari in tv

sabato 17 febbraio, ore 12.00: discesa libera maschile Kvitfjell (Norvegia)

domenica 18 febbraio, ore 12, SuperG maschile

Le gare di Coppa de mondo di sci maschile, a Kvitfjell, in Norvegia, sono trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.