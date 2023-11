Coppa del mondo sci alpino maschile a Zermatt-Cervinia: il programma e dove vedere le gare in tv

Due attesissimi nuovi appuntamenti con la Coppa del mondo di sci alpino maschile 2023/2024. Sabato 11 e domenica 12 novembre sono in programma due discese libere maschili a Zermatt/Cervinia.

Gli appassionati sperano di vedere una grande sfida tra Aleksander Kilde, Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr e gli altri uomini-jet tra cui gli azzurri Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder. Indosseranno la maglia azzurra anche Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni e Benjamin Jacques Alliod.

Il condizionale è d'obbligo visto che una fitta nevicata ha impedito che fosse effettuata una delle due prove cronometrate. Nel fine settimana le condizioni meteo dovrebbero permettere lo svolgimento della gara di sabato 11 novembre, alle ore 11.30, mentre sembra a rischio, causa nevicata, la gara di domenica 12.

Zermatt-Cervinia, discesa libera: gli orari

Sabato 11 novembre

ore 11:30

Domenica 12 novembre

ore 12:30

Le gare della Coppa del mondo di sci alpino maschile 2023/2024 sono trasmesse in diretta in chiaro su Rai Sport HD e per gli abbonati su Eurosport 1. Diretta streaming gratuita su Raiplay, per gli abbonati su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.