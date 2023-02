Coppa del mondo sci alpino maschile a Pasilades Taohe: il programma e dove vedere le gare in tv

La Coppa del mondo di sci alpino maschile, dopo i Mondiali a Courchevel, torna in scena questo weekend. Gli uomini affrontano subito una trasferta impegnativa per le discipline tecniche.

Si gareggia in un gigante e in uno slalom negli Usa, a Palisades Tahoe. Per le forti nevicate è stato ritardato di un'ora il via del gigante di sabato 25 febbraio. Restano invariati gli orari dello slalom.

Coppa del mondo sci alpino maschile a Palisades Tahoe: gli orari in tv

Qui trovate gli orari del gigante e dello slalom in programma questo weekend per vedere le gare in diretta tv e in streaming.