Coppa del mondo sci maschile a Schladming: il programma e dove vedere le gare in tv

Una settimana spettacolare per la Coppa del mondo maschile di sci. Martedì 24 e mercoledì 25 gennaio sono in programma sulla Planai di Schladming uno slalom e un gigante in notturna. Tra i pali stretti riflettori puntati sul duello in casa norvegese tra Lucas Braathen e Henrik Kristoffersen, mentre tra le porte larghe l'uomo da battere sarà Marco Odermatt.

Coppa del mondo sci maschile a Schladming: gli orari in tv