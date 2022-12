Coppa del mondo sci femminile a Sestriere, il programma e dove vedere le gare in tv

Sabato 10 e domenica 11 dicembre la Coppa del mondo di sci femminile farà tappa in Italia a Sestriere. Il programma, sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, prevede lo slalom gigante nella giornata di sabato 10 e lo slalom di domenica 11 dicembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi per il gigante femminile di Sestriere, seconda prova stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino, ha convocato sette azzurre: Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Asia Zenere ed Elisa Platino. La piemontese Marta Bassino e Federica Brignone sono tra le favorite.

La gara è in programma sabato 10 dicembre con la prima manche a partire dalle ore 10:30 e la seconda dalle ore 13:30. Domenica 11 dicembre lo slalom sarà agli stessi orari. Queste le nostre atlete: Vera Tschurtschenthaler, Lara Della Mea, Anita Gulli e Marta Rossetti, a cui si aggiungono Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola.

Le gare della Coppa del mondo di sci femminile al Sestriere saranno trasmesse in diretta in chiaro su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Raiplay. Saranno inoltre trasmesse per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN e RaiPlay.