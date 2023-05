Domenico Pozzovivo positivo, addio al Giro: 7 i corridori ritirati per Covid

Salgono a sette i corridori positivi al Covid al Giro d'Italia. Oggi, martedì 16 maggio, un altro tra i corridori più attesi di questa edizione, il veterano Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech) non è partito per la decima tappa, Scandiano-Reggio Emilia di 196 km. In precedenza c'erano stati i ritiri eccellenti di Ganna, alla vigilia della cronometro di Cesena e di Evenepoel, il vincitore della prova contro il tempo nella cittadina romagnola, favorito per la vittoria finale che aveva appena conquistato la maglia Rosa.

Va ricordato che non c'è obbligo di fermarsi in caso di positività al Covid. ma i corridori vengono testati dalle squadre attraverso test antigenici in totale autonomia con la finalità di tutelarne la salute e l'integrità fisica necessaria a praticare uno sport dispendioso come il ciclismo.

La tappa di oggi, martedì 16 maggio, da Scandiano a Viareggio è stata vinta da Magnus Cort Nielsen che ha battuto in volata i 2 compagni di fuga, Gee e De Marchi. Resta in maglia rosa Thomas.