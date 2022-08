Atletica: Yeman Crippa è medaglia d’oro sui 10.000 metri agli Europei di Monaco

Grande impresa di Yeman Crippa agli Europei di Monaco 2022. L'azzurro ha vinto la medaglia d’oro nei 10000 metri con una strepitosa rimonta finale. Il norvegese Zerei Kbrom Mezngi, medaglia d’argento, all'ultimo giro sembrava a un passo dal trionfo.

Europei Monaco 2022, Crippa: "Finalmente un oro"

Crippa, però, ha allungato agli ultimi 300 metri per cogliere un’indimenticabile vittoria in 27:46.13. Il francese Yann Schrub conquista la medaglia di bronzo, davanti al connazionale Jimmy Gressier, quarto e al nostro Pietro Riva che centra un ottimo quinto posto in 27:50.51.

Yeman Crippa, dopo il bronzo nei 5.000, rende magico il suo Europeo e regala all'Italia una medaglia sui 10.000 metri che mancava da 32 anni, dall’oro di Totò Antibo a Spalato 1990, vittoria che seguiva quelle dell’attuale presidente federale Stefano Mei (Stoccarda 1986) e di Alberto Cova (Atene 1982).

"Sono super contento - ha commentato Crippa ai microfoni di Raisport -. Finalmente una medaglia importante, d'oro, per me. Quando la forma c'è tutto è possibile. La medaglia la dedico a me stesso. Nell'ultimo giro ho visto che il norvegese, che era davanti, era in difficoltà e ho attaccato per vincere l'oro. Me la sono giocata al meglio, per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi seguono. Una gioia immensa: volevo un oro".