Curling, Mondiali di doppio misto: Mosaner ko, Constantini insegue la gloria con Arman

Inizierà sabato 23 aprile a Ginevra, in Svizzera, il mondiale di curling specialità doppio misto. L'Italia, dopo l'exploit alle Olimpiadi di Pechino con l'en plein di vittorie fino all'apoteosi dell'oro olimpico, si presenta a questa rassegna con grandi ambizioni.

Il nostro duo, però, sarà purtroppo rimaneggiato. Insieme alla nostra "signora del curling", Stefania Constantini (Fiamme Oro) non ci sarà il suo alter ego, Amos Mosaner, costretto a dare forfait proprio alla vigilia di questo attesissimo appuntamento a causa di uno strappo al vasto intermedeiale del quadricipite sinistro.

Mondiali curling, doppio misto: la nuova coppia Constantini-Arman

Causa infortunio il campione olimpico è stato sostituito da Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), che ai Mondiali di Las Vegas ha conquistato la medaglia di bronzo. Il 25enne trentino farà così il suo esordio in coppia con Stefania proprio ai Mondiali di Ginevra, così come accaduto a Mosaner la scorsa stagione, quando gli azzurri chiusero al quinto posto.

Grande rammarico per Amos, che dopo il bronzo agli Europei, l’oro alle Olimpiadi e il bronzo ai Mondiali maschili, già sognava la quarta medaglia di una stagione per lui comunque irripetibile. La coppia tricolore, guidata in Svizzera dall’allenatrice Violetta Caldart con il tecnico Claudio Pescia a supporto, debutterà sabato alle 10 contro il Giappone per poi tornare sul ghiaccio alle 18 contro la Nuova Zelanda.

L’Italia è inserita nel Gruppo A di round robin insieme a Danimarca, Estonia, Finlandia, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. In questa quattordicesima edizione con 20 squadre al via, le tre formazioni meglio classificate nei due gruppi al termine della fase di round robin accederanno ai playoff con le prime due nazioni direttamente qualificate alle semifinali.

Calendario Mondiali Curling Doppio Misto 2022: programma e orari

Sabato 23 aprile

10.00 Prima giornata: Italia-Giappone, Finlandia-Danimarca, Nuova Zelanda-Corea del Sud, Norvegia-Svezia, Svizzera-Estonia

14.00 Seconda giornata: Repubblica Ceca-USA, Ungheria-Australia, Inghilterra-Scozia, Germania-Canada, Spagna-Turchia

18.00 Terza giornata: Svezia-Svizzera, Giappone-Estonia, Nuova Zelanda-Italia, Corea del Sud-Danimarca, Norvegia-Finlandia

Domenica 24 aprile

10.00 Quarta giornata: Canada-Spagna, Inghilterra-Repubblica Ceca, Germania-Ungheria, USA-Turchia, Scozia-Australia

14.00 Quinta giornata: Danimarca-Norvegia, Giappone-Svizzera, Svezia-Estonia, Italia-Corea del Sud, Finlandia-Nuova Zelanda

18.00 Sesta giornata: Australia-Germania, Repubblica Ceca-Scozia, USA-Spagna, Ungheria-Inghilterra, Canada-Turchia

Lunedì 25 aprile

10.00 Settima giornata: Estonia-Nuova Zelanda, Corea del Sud-Svezia, Giappone-Norvegia, Finlandia-Svizzera, Danimarca-Italia

14.00 Ottava giornata: Turchia-Inghilterra, Scozia-Canada, USA-Germania, Ungheria-Spagna, Australia-Repubblica Ceca

18.00 Nona giornata: Finlandia-Svezia, Nuova Zelanda-Giappone, Italia-Estonia, Norvegia-Corea del Sud, Svizzera-Danimarca

Martedì 26 aprile

10.00 Decima giornata: Ungheria-Canada, Inghilterra-USA, Repubblica Ceca-Turchia, Germania-Scozia, Spagna-Australia

14.00 Undicesima giornata: Nuova Zelanda-Danimarca, Svezia-Italia, Svizzera-Norvegia, Estonia-Finlandia, Corea del Sud-Giappone

18.00 Dodicesima giornata: Inghilterra-Australia, Canada-Repubblica Ceca, Spagna-Germania, Turchia-Ungheria, Scozia-USA

Mercoledì 27 aprile

10.00 Tredicesima giornata: Norvegia-Estonia, Corea del Sud-Finlandia, Danimarca-Giappone, Nuova Zelanda-Svezia, Italia-Svizzera

14.00 Quattordicesima giornata: Germania-Turchia, Scozia-Ungheria, Australia-USA, Inghilterra-Canada, Repubblica Ceca-Spagna

18.00 Quindicesima giornata: Giappone-Finlandia, Svizzera-Nuova Zelanda, Estonia-Corea del Sud, Italia-Norvegia, Danimarca-Svezia

Giovedì 28 aprile

10.00 Sedicesima giornata: USA-Ungheria, Turchia-Scozia, Australia-Canada, Spagna-Inghilterra, Repubblica Ceca-Germania

14.00 Diciassettesima giornata: Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Danimarca, Norvegia-Nuova Zelanda, Svezia-Giappone, Finlandia-Italia

18.00 Diciottesima giornata: Spagna-Scozia, Turchia-Australia, Germania-Inghilterra, Canada-USA, Ungheria-Repubblica Ceca

Venerdì 29 aprile

09.00 Qualification Game 1 (Seconda gruppo A vs Terza gruppo B)

12.30 Qualification Game 2 (Seconda gruppo B vs Terza gruppo A)

16.00 Semifinale 1 (Prima gruppo B vs Vincente Qualification Game 1)

19.30 Semifinale 2 (Prima gruppo A vs Vincente Qualification Game 2)

Sabato 30 aprile

10.00 Finale per il bronzo

14.00 Finale per l’oro

Al momento il palinsesto tv e streaming deve ancora essere comunicato.