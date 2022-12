Dakar 2023: date, calendario, percorso, tappe, i favoriti e gli italiani al via

Una sfida epica per uomini e mezzi. Sabato 31 dicembre, nella notte di San Silvestro, prenderà il via la più temeraria delle sfide off-road. La Dakar 2023 è la 45esima edizione della Dakar, di quella leggendaria corsa che si svolgeva da Parigi alla capitale del Senegal.

Il teatro di questa prova sarà, per il quarto anno consecutivo, l'Arabia Saudita all'interno della quale viene proposto un percorso di 8.500 chilometri (14 tappe più il prologo inaugurale) dal Mar Rosso al Golfo Persico, di cui ben 4.500 km di prove speciali. Sono particolarmente attesi i giorni in cui verrà affrontato il Quarto Vuoto, il più grande deserto di sabbia al mondo, nella parte più meridionale della penisola araba.

Dakar 2023: il percorso

Nei 15 giorni, prima della conclusione domenica 15 gennaio, è previsto un unico giorno di riposo: lunedì 9 gennaio. Anche nella Dakar 2023 i piloti dovranno affrontare le dune di sabbia, il deserto, le pietraie, dimostrando tutto il loro spirito di sopravvivenza, la conoscenza della meccanica, la capacità di navigare nel deserto, senza punto di riferimento se non l'abilità nel saper leggere il road-book, che viene consegnato poco prima del via.

Anche se negli ultimi anni la tecnologia è arrivata a fornire un aiuto con il Gps restano sempre tutte le difficoltà di doversi orientare in dei luoghi impervi che si vedono per la prima volta. Come in tutte le competizioni rallystiche si parte singolarmente a intervalli, chi realizza il miglior tempo vince e guadagna un bonus in secondi. Il giorno dopo, però, sarà costretto a partire per primo, non avendo più il vantaggio dei solchi da seguire. I tempi delle singole tappe verranno poi sommati per stabilire il vincitore.

Alla partenza della 45esima edizione della Dakar la notte di Capodanno ci saranno 820 concorrenti, divisi nelle categorie:

auto

moto

quad

veicoli leggeri o 'Side by Side'

auto

camion

classic

Dakar 2023: il calendario e le tappe

31 dicembre 2022 – Prologo, Sea Camp-Sea Camp 11km

1 gennaio 2023 – Prima tappa, Sea Camp-Sea Camp 602.56km (367 di speciali)

2 gennaio 2023 – Seconda tappa, Sea Camp-Alua 589.07km (430 di speciali)

3 gennaio 2023 – Terza tappa, Alula-Ha’il 669.15km (447 di speciali)

4 gennaio 2023 – Quarta tappa, Ha’il-Ha’il 574.01km (425 di speciali)

5 gennaio 2023 – Quinta tappa, Ha’il-Ha’il 645.04 km (373 di speciali)

6 gennaio 2023 – Sesta tappa, Ha’il-Al Duwadimi 876.24km (465 di speciali)

7 gennaio 2023 – Settima tappa, Al Duwadimi-Al Duwadimi 641.46km (472 di speciali)

8 gennaio 2023 – Ottava tappa, Al Duwadimi-Riyadh 713.85km (398 di speciali)

9 gennaio 2023 – Giornata di riposo

10 gennaio 2023 – Nona tappa, Riyadh-Haradh 686km (358 di speciali)

11 gennaio 2023 – Decima tappa, Haradh-Shaybah 623.94km (113 di speciali)

12 gennaio 2023 – Undicesima tappa, Shaybah-Empty Quarter Marathon 428.27km (275 di speciali)

13 gennaio 2023 – Dodicesima tappa, Empty Quarter Marathon-Shaybah 374.86km (183 di speciali)

14 gennaio 2023 – Tredicesima tappa, Shaybah-Al-Hofuf 675.6km (154 di speciali)

15 gennaio 2023 – Quattordicesima tappa, Al-Hofuf-Dammam 417.3km (136 di speciali)

Dakar 2023: gli equipaggi e i favoriti

Alla Dakar 2023 parteciperanno 820 concorrenti, 632 alla Dakar normale, compresi piloti di auto e camion e 188 alla Dakar Classic. In gara ci saranno 564 equipaggi complessivi con 170 esordienti: 54 le donne. Tra le auto il favorito d'obbligo è Stephane Peterhansel, che vanta 14 vittorie, sei in moto e otto in auto. I suoi avversari più quotati sono il qatariota Nasser Al-Attiyah e i campioni di rally Carlos Sainz e Sebastien Loeb.

Nelle moto sarà battaglia tra Van Beveren, Walkner e Quintanilla ma, mancando un vero leader, potrebbero esserci molte sorprese.

Dakar 2023: gli italiani

Saranno 69 gli italiani che parteciperanno alla Dakar 2023, con 17 nella Classic. Dopo l'exploit dell'anno scorso in tanti avrebbero voluto rivedere tra le dune Danilo Petrucci. Il pilota ternano, però, si sta concentrando sul suo ritorno nel mondiale Superbike.

Maurizio Gerini, pilota imperiese, sarà l’unico pilota italiano in gara tra le auto, come navigatore della spagnola Laia Sanz. Nelle moto, tra gli 11 piloti italiani iscritti, ci saranno il vicentino Franco Picco, il fiorentino Paolo Lucci, il torinese Cesare Zacchetti, il bresciano Tiziano Internò e il bolognese Alex Salvini, campione del mondo enduro.

Dakar 2023: dove vederla in tv

La Dakar 2023, in partenza il 31 dicembre che si concluderà il 15 gennaio, non sarà trasmessa in diretta. Sarà possibile seguirla con aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e Sky Go.